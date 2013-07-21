Пам'ятні альбоми про дитинство Хемінгуея вперше представлять публіці

Президентська Бібліотека Джона Кеннеді в Бостоні в неділю вперше представить публіці пам'ятні альбоми про дитинство і юність американського письменника Ернеста Хемінгуея, які заповнювала його мати впродовж 18 років, передає РІА Новости з посиланням на АР.

П'ять альбомів у шкіряній палітурці, які більше 40 років перебували в спеціальному сховищі, тепер стануть доступні в мережі. За словами професора Пенсільванського університету Сандри Спеньєр (Sandra Spanier), в альбомах містяться унікальні матеріали, що розповідають про повсякденне життя молодого Хемінгуея.

Мати майбутнього письменника, Грейс Холл Хемінгуей, почала вести альбоми-щоденники відразу після його народження. Всі альбоми складаються з фотографій, записів висловлювань маленького Хемінгуея, його малюнків, листів і нотаток матері. Грейс Холл записувала все, що здавалося їй важливим - як, наприклад, той факт, що хлопчик у віці п'яти років почав колекціонувати малюнки із зображеннями військових дій. Також в один з "щоденників" вкладена пояснювальна записка 13-річного Хемінгуея, в якій говориться, що "завтра в церкві він буде поводитися краще".

На фотографіях, вклеєних в альбоми, зображена сім'я письменника в будинку в Оук-Парку, штат Іллінойс, і в будиночку біля озера в північному Мічигані. У більш пізніх альбомах зберігаються вирізки зі шкільної газети, де Хемінгуей друкував невеликі оповідання й іронічні віршики, в яких жартував сам над собою.

Ернест Міллер Хемінгуей - відомий письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури 1954 року. Гучну славу Хемінгуею принесли романи і численні розповіді і його повне пригод і несподіванок життя. Багато творів письменника, наприклад "По кому подзвін", "Прощавай зброє!", "Старий і море", перекладено на безліч мов, вони визнані шедеврами світової літератури.