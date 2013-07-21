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20 липня в Санкт-Петербурзі у віці 52 років після важкої хвороби помер барабанщик гурту «Кіно» Георгій Гур'янов. У складі музичного колективу він виступав з 1984 по 1990 роки.

Георгій Гур'янов помер у віці 52 років від раку печінки, повідомив на сторінці в Facebook колишній звукорежисер групи Олексій Вишня. У складі «Кіно» він пропрацював 6 років аж до загибелі лідера групи Віктора Цоя, - зазначає Коммерсант-Україна.

У 1975 році Георгій Гур'янов закінчив художню школу. Поступивши в Ленінградське художнє училище імені В. А. Сєрова, в 1976 році він покинув навчання. З Віктором Цоєм музикант познайомився в 1982 році. У «Кіно» Георгій Гур'янов був ударником, аранжувальником, автором басових партій і бек-вокалістом. З 1986 року він брав участь у проекті Сергія Курьохіна «Поп-механіка».

Наприкінці 80-х він приділяє увагу культурі «техно», «хаус-музиці» і клубному руху, організовує перші рейв-вечірки в Санкт-Петербурзі.

Тоді ж у 80-ті роки він почав займатися живописом. Познайомившись з художником Тимуром Новіковим, вступив до групи «Нові художники» і почав виставляти свої роботи. Картини Георгія Гур'янова виставлялися в багатьох країнах Європи. Особливе значення Георгій Гур'янов в живописі приділяв темі спорту. У 1993 році в Російському музеї відбулася його персональна виставка, на якій демонструвалася серія картин, присвячених греко-римській класичній боротьбі. У тому ж році йому присудили звання почесного професора Петербурзької Нової академії красних мистецтв.

Нагадаємо, що напередодні також стало відомо про смерть лідера рок-гурту «Король і Шут» Михайла Горшенєва - напередодні великого концерту в Москві.