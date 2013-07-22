Археолог твердить, що знайшла нові піраміди за допомогою Google Earth

Фото: NBC News

Археолог Ангела Міколь виявила в єгипетській пустелі таємничі структури, схожі на піраміди.

Відкриття вона зробила за допомогою Google Earth. Коли Міколь впритул зайнялася вивченням загадкових курганів, то з'ясувала, що на кількох старих і рідкісних картах вони і справді позначені як піраміди, повідомляє ТСН з посиланням NBC News.

Невідомі науці будівлі розташовані приблизно за 150 кілометрів одна від одної. Один комплекс знаходиться у Верхньому Єгипті, за 20 кілометрів від міста Абу-Сідхум, який простягнувся вздовж річки Ніл. Друга піраміда розмістилася поблизу оази Фаюм.

"Зображення говорять самі за себе, - зазначила Міколь. - Але треба було поїхати туди, щоб переконатися, що це насправді піраміди.

Знахідка дослідниці викликала не тільки резонанс у ЗМІ, але і шквал критики. Експерти припускають, що це всього лише піщані дюни, які й створили ілюзію пірамід. Однак Ангела не здається і продовжує стверджувати, що це піраміди, про які ніхто не знав до цього часу.