У Києві покажуть 15 тисячоліть історії України у творах мистецтва

26 липня в Мистецькому Арсеналі до 1025-річчя Хрещення Київської Русі відкривається всеукраїнський міжмузейний виставковий проект «Велике і величне», який триватиме до 22 вересня, повідомляє АRT Ukraine.

1000 творів українського мистецтва з колекцій 35 провідних музеїв України будуть презентовані в рамках проекту, який представляє найяскравіші сторінки українського мистецтва від найдавніших часів і донині. Виставка охопить історичний період тривалістю більше 15 тисячоліть - від стародавніх цивілізацій епохи палеоліту, Трипілля, античних міст Північного Причорномор'я, через давньоруське, барокове, классицистическое мистецтво до сецесії, модернізму і постмодернізму. Експозиція продемонструє, як художні традиції Сходу і Заходу органічно адаптувалися на місцевій культурному грунті, породжуючи унікальні художні явища світового значення.

Проект стане поворотним моментом для актуалізації та популяризації музейних колекцій, матиме стратегічне значення для поглиблення дискусії про модернізацію музейної справи в Україні, підкреслюючи високий статус і значимість музею для збереження культурної спадщини та розвитку суспільства в цілому.

Проект «Велике і величне» відкриває Мистецький Арсенал як масштабну платформу міжмузейного співробітництва та консолідації професійного середовища, де подібні великі проекти проходитимуть на регулярній основі.