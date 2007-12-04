Подружка Періс Хілтон добралася до Києва (фото)

Нещодавно відбулося урочисте відкриття першої студії стилю Kira Plastinina у центрі Києва.

Подія проходила у два етапи: спочатку був відкритий для відвідувачів перший поверх студії, а ввечері 29 листопада відбулося урочисте відкриття всієї студії на Хрещатику, показ нової колекції дизайнера, прес-конференція за участю Кіри Пластініної та концерт Тіматі.

Дизайн інтер’єру першої в Україні студії стилю юного дизайнера розроблено відповідно до концепцією Kira Plastinina. Магазин залишає у відвідувача відчуття комфортного та теплого простору, а досконала система освітлення та величезні вітрини роблять приміщення світлим та прозорим.

Спеціально для показу колекції були запрошені творча група візажистів та стилістів, а також відомі українські моделі. Гості свята отримали можливість оцінити чудове та професійне шоу.

За короткий час роботи у фешн-індустрії п’ятнадцятирічна Кіра не тільки завоювала популярність, але й може похвалитися гідним переліком постійних клієнтів. Її стилю надають перевагу багато зірок російської естради: солістки груп «Фабрика» і «Ранетки», Вікторія Дайнеко, Настя Задорожня, ді-джеї MTV Маріка та Лєна Установа. А нещодавно Кіра стала офіційним дизайнером одного з найпопулярніших проектів російського медіа-простору –«Фабрики зірок-7». У рамках останнього тижня моди, що відбувся у Москві, показ колекції Кіри Пластініної та одну зі столичних студій стилю відвідала відома світська левиця Періс Хілтон. У Київ же підтримати юне дарування приїхали Резо Гігінеішвілі, режисер фільму «Жара» та співак Тіматі, який дав концерт у кінці вечора. А українську фешн-індустрію представляв телеведучий і дизайнер Андре Тан.

Сама дизайнера Кіра Пластініна визначає свій стиль як art-glamour-sportlive-casua, де «art — це креатив, glamour — розкішно, sportlife — активний образ життя, casual – комфортніст»ь.

– Тому кожна, каже Кіра, – сучасна дівчина з активною життєвою позицією та власним поглядом на життя знайде у моїх колекціях щось для себе. А в Україні, я впевнена, таких дівчат дуже багато.

Одяг з колекції Kira Plastinina – це оригінальні сукні, джинси, майки та топи, прикрашені стразами та модними прінтами, незвичайного крою спідниці та яскраві бомбери для молодих, сміливих, активних дівчат, які слідкують за модними трендами. Асортимент у студіях стилю обновлюється кожні два тижні та цілком доступний за ціною, адже для клієнток Kira Plastinina бути модною і різною важливо кожного дня.

У лютому 2007 року в Москві відкрилась перша студія стилю Kira Plastinina, а зараз ТМ налічує 28 студій у Москві та 2 в Україні. За цей час кількість її купувальниць досягло 60 000, а обіг, як обіцяють спеціалісти, досягне $20млн до кінця цього року.

За матеріалами піар-агенції "Clever group"