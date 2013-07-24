Оголосили номінантів на Букерівську премію

Журі літературної премії The Man Booker Prize оголосило довгий список номінантів на отримання нагороди за 2013 рік.

Цьогоріч на премію будуть претендувати Елеонора Каттон («Світильники»), Ноувайолет Булавайо («Потрібні нові імена»), Таш Оув («П´ятизірковий мільярдер»), Шарлотта Мендельсон («Майже англієць»), Рут Озекі («Казка про буття»), Єва Харріс («Одружена з Чанні Кауфманом»), Річард Хаус («Вбивства»), Джим Грейс («Врожай»), Елісон Маклеод («Бомба, що вибухнула»), Дональд Райан («Серце-дзиґа»), Джумпа Лагірі («У низині»), Колум Маккан («Через Атлантику»), Колм Тайбін («Заповіти Мері»).

Короткий перелік із шести авторів представлять 10 вересня, а переможця 2013 року, який отримає чек на 50 тисяч фунтів стерлінгів, оголосять 15 жовтня.

Цього року відзначається 45-а річниця премії, яку почали вручати 1969 року.

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