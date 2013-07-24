На екскурсію в Одеський оперний театр тепер простіше потрапити

Одеському національному академічному театрі опери та балету з 26 липня спростили порядок проведення екскурсій для туристів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора в ході екскурсії-брифінгу для журналістів повідомила екскурсовод театру Марія Кислова.

За її словами, новий екскурсійний проект припускає спрощений вхід для всіх охочих – без попередньої заявки, до якої раніше потрібно було додати певні документи, включаючи копію паспорта.

Кислова сказала, що є багато охочих подивитися театр. На екскурсію можна потрапити по п'ятницях і суботах за годину до початку вистави.

«Зараз починаються гастролі «Російського балету». Тому початок екскурсій буде о 19.00. Проте з відкриттям сезону екскурсії починатимуться о 17.30», - сказала Кислова.

Ціна - 100 грн з особи, для дітей - безкоштовно, тривалість екскурсії - близько 50 хвилин.

Відвідувачам розкажуть, як збирали гроші на будівництво нинішньої будівлі після пожежі, яка знищила перший Міський театр у 1873 році; як рятували театральні декорації, завісу, нотну бібліотеку та й сам театр під час Великої Вітчизняної війни; як піднімали «з-під землі» будівлю у наш час і багато іншого.

Екскурсії проводитимуть професійні гіди і знавці історії театру. Відвідувачам буде дозволено фотозйомку.

Одеський національний академічний театр опери та балету побудований у 1809 році.

Автори проекту – австрійські архітектори Ф.Фельнер і Г.Гельмер. Архітектура будівлі поєднує риси ренесансу і бароко.