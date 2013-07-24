У Миколаївському музеї відкрилася оновлена експозиція іконопису

У Миколаївському обласному художньому музеї ім. Верещагіна на честь 1025-річчя Хрещення Київської Русі відкрилася оновлена експозиція іконопису.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Миколаївської обласної державної адміністрації.

За словами директора музею Сергія Рослякова, вперше подібну виставку було проведено 20 років тому.

На початку 70-х років до музею почали надходити перші пам'ятки іконопису. Саме в цей час було отримано значну частину іконної колекції, яка є національним зібранням України.

Ha сьогоднішній день у залі експонується 39 найкращих творів іконопису і 57 робіт декоративно-прикладного мистецтва з музейної колекції. Taкож музей провів ремонт експозиційного приміщення. Після ремонту в залі додали кілька культових робіт із рідкісними сюжетами: «Обрані святі», «Богоматір Смоленська-Одігітрія», «Богоматір із чину моління зі святами і обраними святими».

Протоієрей Кафедрального собору Різдва Богородиці отець Геннадій зазначив: «Не кожен храм сьогодні має такі стародавні ікони». Він подякував за реставрацію образів і дбайливе збереження духовних святинь.