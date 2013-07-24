Леді Гага очолила список Forbes

Леді Гага очолила список найбагатших знаменитостей молодше 30 років за версією журналу «Forbes». Як повідомляється на сайті газети «The Guardian», у період з червня 2012 по червень 2013 співачка заробила близько $ 80 млн.

Цього року Леді Гага залишила позаду попереднього лідера списку Forbes Тейлор Свіфт, а також Джастіна Бібера, який заробив близько $ 58 млн. Як стверджує «Forbes», співачка могла заробити ще більше, якби не скасувала останню частину свого світового турне в лютому.

У рейтингу «Forbes», який складають агенти, менеджери, продюсери та інші інсайдери індустрії, значною мірою переважають жінки. Цього року в «топ-10» найбагатших знаменитостей увійшли такі поп-співачки як Ріанна, Адель і Кеті Перрі.

Газета.ру