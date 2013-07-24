У Києві представлять 150 рідкісних ікон

Завтра, 25 липня, у Національному заповіднику «Софія Київська» відкривається виставка ікон, що присвячена до 1025-річчя Хрещення Київської Русі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі заповідника, виставка репрезентує твори українського та російського іконопису з колекцій вітчизняних музеїв та приватних збірок.

Вона відбуватиметься в рамках масштабного міжмузейного проекту «Свята православної церкви», зазначається в повідомленні.

У проекті взяли участь Національний художній музей України (Київ), Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній», Музей історії Києва, Чернігівський обласний художній музей ім. Григорія Галагана, Музей волинської ікони (Луцьк). Ікони з приватних колекцій представлено завдяки підтримці галереї «НЮ АРТ». Експозицію доповнюють ікони з ризниці Блаженнійшого митрополита Київського і Всієї України Володимира.

Як відзначили в заповіднику «Софія Київська», багато музеїв зберігають у своїх фондах рідкісні твори російського та українського іконопису, що майже не відомі пересічному глядачеві.

Ця виставка дає можливість побачити більшість ікон вперше. Близько 70 ікон з колекції російського іконопису з фондів Музею волинської ікони представлено в окремій залі. В такому обсязі ця збірка експонується вперше. Чернігівщина представлена дуже різноманітно: від професійного іконопису чернігівської школи до старообрядницької ікони, що також побутувала в цьому регіоні. Крім того, на виставці можна побачити списки (копії) найбільш шанованих в Україні чудотворних ікон – Богоматері Володимирської та Печерської (Свенської) – зі збірки Музею історії Києва, повідомили в прес-службі.

«Виставка має за мету не лише ознайомити глядача із вітчизняними колекціями українського та російського іконопису, але й розповісти про ікону як феномен православної культури, відкрити двоїстість її природи, виявити богословський та художній змісти через розповідь про найбільш шановані свята, що пов’язані із важливими подіями Євангельської історії, культом окремих святих», - зазначається в повідомленні.

Всього на виставці буде представлено близько 150 ікон.

Виставка експонуватиметься до 15 вересня 2013 року у виставкових залах пам’ятки архітектури ХVІІІ ст. «Хлібня» Національного заповідника «Софія Київська» за адресою: вул. Володимирська, 24.