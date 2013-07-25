Портрет Джейн Остін з'явиться на грошах

Письменниця Джейн Остін, автор класичних романів "Розум і почуття" і "Гордість і упередження", з 2016 або 2017 змінить на британських 10-фунтових банкнотах родоначальника теорії еволюції Чарльза Дарвіна. Про це оголосив сьогодні національний центробанк - Банк Англії, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Вперше про введення в обіг 10-фунтових купюр з портретом Джейн Остін керівництво регулятора повідомило ще в червні. Тоді, виступаючи в парламенті, колишній глава банку Мервін Кінг заявив, що "кандидатура" письменниці "спокійно чекає свого часу". Остаточно дизайн банкнот з Джейн Остін випало затвердити вже новому керуючому Банку Англії, канадцеві Марку Карні, який посів цю посаду з початку поточного місяця.

У квітні було оголошено, що британський прем'єр-міністр часів Другої світової війни Уїнстон Черчілль з 2016 року змінить на п’ятифунтових купюрах Елізабет Фрай - благодійницю XIX століття, що добилася гуманізації тюремної системи. Після цього на відведених під портрети історичних особистостей сторонах купюр не залишилося б зображень видатних жінок. Це викликало критику, і тепер Банк Англії виправив дане упущення.

На лицьовій стороні британських банкнот з 1960 року зображується королева Великобританії Єлизавета II, а на зворотному з 1970 року - видатні історичні діячі в галузі політики, культури, науки та суспільного життя. Їх портрети на паперових грошових знаках змінюються кожні 10-20 років.