Скандали не допомогли рейтингу «Танців з зірками-3»

Навіть закулісні скандали в шоу «Танці з зірками-3» з приводу підкупу суддів однієї з лідируючих пар Могилевська — Яма не змогли зробити третій сезон таким же популярним, як два попередніх, пише газета "Дело".

Проект «Танці з зірками» завершився, і вже можна говорити про підсумки цього шоу для каналу «1+1». Шоу «Танці з зірками-3» не виправдало очікувань організаторів.

Завершальний гала-концерт програми «Танці з зірками-3». Ліга чемпіонів» став кращою програмою недільного вечора 2 грудня, а також одержав найвищі рейтинги за весь час трансляції «Танців-3». Незважаючи на це досягти рейтингів двох попередніх сезонів «Танцям-3» так і не вдалося. Якщо «Танці-1» подивилися 36,52% телеглядачів каналу, то «Танці-3» — лише 27,88%. Крім того, рейтинги третього сезону шоу виявилися навіть нижчими за «Танці з зірками-2».

Та варто зазначити, завдяки гала-концерту «Танці з зірками-3» телеканал «1+1» в недільний вечір 2 грудня зміг обійти свого найближчого конкурента — телеканал «Інтер». «Плюси» дивилося 21,29% телеглядачів, а «Інтер» — 20,69%.

За словами топ-менеджерів каналу, вони задоволені результатами проекту. «Канал не працює ради задоволення чиїх-небудь амбіцій, а працює на результат. Кількість глядачів, які подивилися проект «Танці з зірками-3. Ліга чемпіонів», дозволяє говорити, що проект українському глядачеві сподобався, — відзначив Олександр Лозинський, виконавчий продюсер каналу «1+1». — Не останню роль зіграла участь іноземних зірок, і у результаті — вихід у фінал і перемога польського актора Марчіна Мрочека». Проте, на запитання про те, чи будуть «Танці з зірками-4», пан Лозинський категорично відповів, що ні. А ось продюсер проекту Олексій Гончаренко не був таким категоричним. «Час покаже», — ухильно відповів він.

Побоювання організаторів з приводу того, що українські телеглядачі будуть несправедливі до іноземних учасників, не справдилися. Перемога польсько-українського тандему Марчіна Мрочека і Ганни Пелипенко тому підтвердження. А програш пари №8 Наталії Могилевської і Влада Ями спростував усі плітки з приводу підкупу ними суддею і наперед запланованого результату. Наталія і Влад оптимістично заявили, що не засмутилися тим, що їм не дісталися головні призи — автомобілі Alfa Romeo. Тим більше що Могилевській недавно зробила подарунок компанія Volvo.

У скільки обійшовся проект «Танці з зірками-3» на каналі «1+1» назвати відмовилися. Повідомляють про те, що сума в порівнянні з першим проектом виросла, і набагато. Перші «Танці» обійшлися «плюсам» в суму близько 1 мільйона доларів, зазначає газета.