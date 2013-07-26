Художник заявляє про цензуру в Мистецькому арсеналі (фото)

Фото: Тиждень

Художник Володимир Кузнєцов заявив про те, що його робота "Коліївщина: Страшний суд" заборонена до показу на виставці "Велике і величне" в Мистецькому Арсеналі.

"Мене просто не пустили на територію Арсеналу під тим приводом, що моя участь у виставці завершена, а сама робота експонуватися не буде. Це мені повідомила куратор Наталія Заболотна", - розповів Кузнєцов.





За його словами, робота "Коліївщина: Страшний суд" - це розпис на полотні розмірами 6 на 11 метрів.

Художник припустив, що причиною заборони його роботи стала наявність на ній сюжету про неправедних священнослужителів, що страждають в пекельних муках, пише Тиждень з посиланням на Фокус.

"Я обіграв класичний сюжет про страждання грішників під час Страшного суду", - пояснив Кузнєцов.

Як стало відомо, заступник гендиректора Мистецького Арсеналу Олександр Соловйов написав заяву про звільнення через такий акт цензури.

"Щоб уникнути неправильних трактувань. Заяву про звільнення я справді написав. Чи підписана вона - не знаю. Але це нічого не змінює. Моя заява - моя позиція", - написав Соловйов у Facebook.

Так само проти вчинку Заболотної виступила редакція журналу "Art Ukraine". Шеф редактор журналу Катерина Стукалова теж написала заяву про звільнення.

"Редакція "Art Ukraine" вважає неприпустимим акт цензури, який стався сьогодні в Мистецькому Арсеналі в ході підготовки виставки "Великого І Величного", - йдеться у заяві редакції видання, засновницею якого є Наталія Заболотна.

Як пояснила сама гендиректор "Мистецького Арсеналу" Наталія Заболотна у коменатрі Art Ukraine, робота Кузнєцова, яка була створена у стінах Арсеналу, не буде експонуватись на виставці, бо вона "в результаті не вписалася в концепцію і загальний контекст виставки."

"Це рішення не є актом цензури, тому що воно не обумовлено директивами інститутів влади. Це рішення продиктоване концепцією проекту і лежить в межах кураторського права вибору художніх творів, які відповідним чином розвивають і наочно ілюструють головну ідею виставки", - пояснила Заболотна.

"Крім того, на жаль, перед початком роботи митець не представив ескіз свого майбутнього твору, зазначивши, що працює без попередньої розробки матеріалу. У результаті фінальний варіант мурал значно відхилився від визначеної ним теми проекту", - додала Заболотна.

Як відомо, виставка "Велике і величне" проходитиме в Мистецькому Арсеналі з 27 липня по 22 вересня 2013 року. Захід приурочений до 1025-річчя Хрещення Київської Русі і проходить за підтримки президента України.

Володимир Кузнєцов є фіналістом премії PinchukArtCenter в 2009 і 2011 роках і учасником групи Р.Е.П.