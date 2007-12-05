У Москві вручили премії Кандинського

Увечері у вівторок у московському арт-центрі "Винзавод" вручили премії Кандінського, які присуджуються за досягнення в області сучасного мистецтва.

Кращим художником року названо московський живописця Анатолія Осмоловського. Кращим молодим художником міжнародне журі визнало Владлену Громову з Петрозаводська, а нагорода за кращий медіа-арт проект дісталася Владиславу Мамишеву-Монро. Приз глядацьких симпатій було вручено художникові Петру Голощапову.

Журі визначило лауреатів усього за декілька годин до церемонії, пише газета "Газета". Імена переможців назвали куратор національних музеїв Франції Жан-Юбер Мартен, директор Deutsche Bank Art Фрідхельм Хютте, куратор Музею Соломона Гуггенхайма в США Валерій Хіллінгс, а також заввідділом найновіших течій Третьяковки Андрій Єрофеєв, історик мистецтва Катерина Бобрінська та головний редактор московського журналу "Артхроніка" Микола Молок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що церемонію нагородження премією Кандинського проведуть художники В’ячеслав Мізін та Олександр Шабуров з новосибірського об`єднання "Сині носи".У оргкомітеті премії уточнили, що сюжетна лінія заходу побудована навколо недавнього скандалу з твором художників під назвою "Ера милосердя". Роботу, на якій два міліціонери цілуються серед беріз, міністр культури РФ Олександр Соколов назвав порнографією.

Премія Кандинського – найбільша в Росії художня премія. Її призовий фонд складає 55 тисяч євро, з них 40 тисяч призначено для переможця у головній номінації "Художник року". У номінації "Медіа-арт проект року" премія склала 10 тисяч євро, а кращого молодого художника, вік якого не повинен перевищувати 30 років, нагородять поїздкою у Флоренцію. Приз глядацьких симпатій складає п`ять тисяч євро.

***Найбільший живописець і теоретик образотворчого мистецтва Василь Кандинський народився у Москві в 1866 році. У 1921 році він виїхав з Росії до Німеччини, а помер у Франції в 1944 році. Вручення премії його імені відбулося в день народження художника.

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