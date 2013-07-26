Янукович відкрив «Велике і Величне»

Фото прес-служби Президента

Янукович взяв участь у відкритті виставки “Велике і Величне” до 1025-річчя хрещення Київської Русі

Президент України Віктор Янукович взяв участь у відкритті Всеукраїнської мистецької виставки “Велике і Величне” в Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі “Мистецький арсенал”.

Як передає кореспондент УНІАН, під час церемонії глава держави наголосив, що виставка приурочена до визначальної події в Україні і в світі - 1025-річчя хрещення Київської Русі.

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За словами Президента, це не лише історична, а й цивілізаційна подія для держави.

“Виставка “Велике і Величне” є прекрасною нагодою побачити визначальний вплив християнства на розвиток українського меценатства”, - сказав Янукович, нагадавши, що на цій виставці представлено більше тисячі унікальних експонатів, що ілюструють найяскравіші сторінки українського мистецтва від давнини до сучасності.

Як наголошують організатори виставки, експозиція охоплює історичний період тривалістю понад 5 тисячоліть - від прадавніших цивілізацій доби палеоліту, Трипільської культури, давньоруського, барокового мистецтва до модернізму та постмодернізму.

Як повідомляв УНІАН, виставка «Велике і Величне», присвячена 1025-річчю хрещення Київської Русі, триватиме у «Мистецькому арсеналі» до 22 вересня. На виставці представлено більше 1 тис. творів із колекцій 35 провідних українських музеїв.