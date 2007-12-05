”Міс світу-2008” відбудеться в Україні

Конкурс "Міс світу-2007" не приніс нашій країні призового місця (нагадаємо, наша Ліка Роман на фінал не потрапила, хоча і увійшла в TOP-20 найкрасивіших фігур конкурсу), проте приніс сюрприз.

Після оголошення результатів президент "Міс світу" Джулія Морлі офіційно оголосила, що наступного року конкурс пройде в Україні!

Відомо, що конкурс, який з початку свого існування, – з 1951 року – і до 90-х років проводився виключно в Лондоні, вже 17 років кочує по країнах світу. Цього разу вибір організаторів найпрестижнішого у світі конкурсу краси ліг на Україну.

– Протягом року представники оргкомітету "Міс світу" їздили по нашій країні, вивчали наші можливості відносно проведення конкурсу, телезйомки і т.д. І прийшли до висновку, що Україна цілком здатна прийняти конкурс у себе, – розповів почесний президент національного комітету "Міс Україна" Сергій Матяш. –У результаті для проведення конкурсу було вибрано чотири міста: Київ, Одеса, Львів, Ялта. Протягом місяця конкурсантки демонструватимуть нашу країну, а фінал конкурсу пройде в Києві.

Швидше за все, фінал відбудеться на сцені НП "Україна" – більш гідної зали в Києві поки немає і транслюватиметься у прямому ефірі більш ніж на 70 країн світу, тобто на аудиторію 2 млрд чоловік. До речі, вже відомо, що в 2009 році конкурс відбудеться в Австралії, а в 2010-му – в США.

Газета по-київськи