Розкрито прототип Ганнібала Лектера

Творець тетралогії про маніяка Ганнібала Лектера письменник Томас Харріс розповів, що прообразом його персонажа став тюремний лікар з мексиканського міста Монтеррей в штаті Нуево-Леон. Про це стало відомо з передмови письменника до нового видання «Мовчання ягнят», присвяченому 25-річчю з дня виходу книги. Передмову опублікували в The Times, - повідомляє Лента.ру.

Прізвище прототипа доктора Лектера - Салазар. Харріс розповів, що зустрівся з доктором Салазаром у в'язниці, куди приїхав, щоб взяти інтерв'ю в американського в'язня, засудженого за вбивство трьох молодих людей. Точну дату зустрічі Харріс не пам'ятає - імовірно це трапилося в 1964 році.

Харріс познайомився з доктором Салазаром після того, як той врятував життя злочинця, у якого письменник збирався брати інтерв'ю. Ув'язнений отримав поранення при спробі втечі з в'язниці, але тюремний лікар зумів його вилікувати. Письменник згадує, як розмовляв з доктором Салазаром про пораненого американського ув'язненого та дитячі психологічні травми, які могли штовхнути його на вбивство. Ця розмова послужила прообразом сцени в книзі «Мовчання ягнят», де Ганнібал Лектер розпитує стажиста ФБР Клариссу Старлінг про її дитячі травми.

«Доктор Салазар був невеликою гнучкою людиною з темно-рудим волоссям. Він тримався дуже спокійно, і в ньому була якась елегантність », - розповідає Харріс.

Автор романів про Ганнібала Лектера досі в жодному зі своїх інтерв'ю не розкривав, хто став прототипом вигаданого ним злочинця. Читачі й критики припускали, що прообразами могли стати такі реально існуючі вбивці-людожери, як Альберт Фіш з Нью-Йорка або Вільям Койн зі штату Міссісіпі.

Серія книг Томаса Харріса про психіатра, хірурга і канібала доктора Лектора виходила з 1981 по 2006 рік. Вона включає в себе чотири книги: «Червоний дракон» (1981), «Мовчання ягнят» (1988), «Ганнібал» (1999) і «Ганнібал: Сходження» (2006). Всі вони були екранізовані. Картина режисера Джонатана Демме «Мовчання ягнят» отримала п'ять головних премій «Оскар», у тому числі за головну чоловічу роль у виконанні Ентоні Хопкінса.