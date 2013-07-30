В «Українському домі» покажуть фільм про Хрещення Русі

2 серпня, о 19:00, в «Українському домі» (Київ, вул. Хрещатик, 2) відбудеться відкритий показ і зустріч зі знімальною групою документального фільму «Хрещення».

Про це УНІАН повідомили організатори показу.

У фільмі йдеться про духовні, історичні та культурні наслідки Хрещення для слов'янського народу, про його роль у наш час і значення Таїнства Хрещення для людини й цілого народу.

Творці стрічки спробували реконструювати події 1025-річної давності – хрещення князя Володимира і Хрещення Русі.

Автори картини спробували знайти відповідь на питання про те, які цивілізаційні зміни відбулися в світі завдяки Хрещенню Русі.

Своєю авторитетною думкою поділилися служителі церкви, відомі історики та видатні особистості.

Режисер картини - Олексій Лябах, автор сценарію – Юрій Молчанов, ведучий фільму – Сергій Дорофєєв.

Вхід на перегляд - вільний.

Як повідомляв УНІАН, до 6 серпня в «Українському домі» проходить виставка «X століть Православ'я. Історія православної Русі в образах її святих».