В Україні виходить нова книжка «ворога народу» Віктора Суворова

Українською мовою одночасно з російським виданням виходить перша книга трилогії Віктора Суворова «Хроніка “Великого десятиліття”» – «Її ім'я було Татьяна». У ній ідеться про часи правління Хрущова – пласт нашої історії, який оповитий таємницями, про який майже не писали книжок і не знімали фільмів. Новинку від автора бестселерів «Криголам» та «Акваріум» презентує на Форумі видавців у Львові видавництво «Зелений Пес».

Віктор Суворов або ж Володимир Рєзун – усесвітньо відомий історик, ворог Радянського Союзу, заочно засуджений до смерті. Українець, який спростував офіційну радянську версію історії ХХ століття.

Минулого року Віктор Суворов уперше заговорив до читачів українською – у видавництві «Зелений Пес» вийшла друком «Кузькіна мать» – книжка-дослідження Карибської кризи, ядерного протистояння Радянського Союзу та США.

Як говорить сам історик та публіцист, у його планах «написати три книги про час правління Хрущова: “Її ім'я було Татьяна”, “Облом”, “Кузькіна мать”».

«Татьяна» – це ядерна бомба, яку Маршал Жуков випробував на людях. Він хотів переконати керівництво у тому, що ядерну війну можна виграти, і не зупинився ні перед чим: скинув бомбу на власну армію, потопив лінкор радянського флоту...

«Її ім'я було Татьяна» – це розповідь про те, як Хрущов прийшов до влади, як Радянський Союз збирався «підсмажити» Європу ядерними зарядами і захопити її, як випробовували ядерну зброю на радянських людях, і ще багато про те, про що не розповідають на уроках історії.

«Її ім'я було Татьяна» виходить у серії «Нетабачна історія». Відкрила цю серію книжка німкені Габі Кьопп «Навіщо я народилася дівчинкою?» – розповідь з перших вуст про сексуальні «подвиги» радянських визволителів щодо німкень у 1945 році.