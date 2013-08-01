У Луцьку вшанували пам’ять Лесі Українки (фото)

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У Луцьку вшанували пам’ять української письменниці та поетеси, громадської діячки Лесі Українки, сьогодні виповнюється 100 років із дня її смерті.

Як передає кореспондент УНІАН, на Театральному майдані Луцька відбулася панахида та покладання квітів до пам’ятника Лесі Українці за участю перших осіб міста та області, письменників та літературознавців, представників підприємств, установ та громадськості міста.

Відслужили панахиду священнослужителі Свято-Троїцького кафедрального собору. Потім відбулася літературна година, яку вела поетеса Ніна Горик. Твори Лесі Українки декламували Світлана Органіста, Людмила Панчук. Марія Панасюк виконала пісню на вірші Лесі Українки.

На завершення Ніна Горик прочитала вірш-посвяту Лесі Українці та запросила усіх відвідати в неділю урочище Нечимне, де відбудеться поетично-мистецьке свято «Лісова пісня». Цього року туди мають приїхати літератори та митці не лише з різних регіонів України, а й закордону.

Крім того, протягом декількох днів у закладах культури міста триватимуть тематичні виставки літератури, присвячені життю та творчості Лесі Українки.

Довідка. Видатна українська поетеса і письменниця Леся Українка, справжнє ім'я якої - Лариса Петрівна Косач-Квітка, пішла з життя 1 серпня 1913 року в Грузії, у місті Сурамі. Через вісім днів її поховали в Києві на Байковому кладовищі.