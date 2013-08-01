Реставратори пам’ятника Шевченку перекрутили уривок із «Заповіту»

Пам’ятник Кобзарю у Дніпропетровську уже повернули на колишнє місце на Монастирському острові, але уривок з його «Заповіту», який написаний на постаменті, написали неправильно.

Про це повідомляє «Дніпропетровськ. Коментарі».

Зокрема, у реставраторів не вистачило матеріалу для того, щоб відобразити всі апострофи, необхідні в тексті.

Крім того, слово «незлим» в останньому рядку вірша написано не так, як в оригіналі.

Фото: Коментарі