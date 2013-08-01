Реставратори пам’ятника Шевченку перекрутили уривок із «Заповіту»
16:41, 01 серпня 2013Культура
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У Дніпропетровську
Пам’ятник Кобзарю у Дніпропетровську уже повернули на колишнє місце на Монастирському острові, але уривок з його «Заповіту», який написаний на постаменті, написали неправильно.
Про це повідомляє «Дніпропетровськ. Коментарі».
Зокрема, у реставраторів не вистачило матеріалу для того, щоб відобразити всі апострофи, необхідні в тексті.
Крім того, слово «незлим» в останньому рядку вірша написано не так, як в оригіналі.
Фото: Коментарі
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