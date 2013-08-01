Розкрито всі кіноаллюзіі з 10-ти перших сезонів «Сімпсонів»

Редакція порталу Next Movie відшукала всі кіноцитати і згадки про фільми в перших десяти сезонах «Сімпсонів». Ролики з кадрами з серіалу були опубліковані на сайті 24 і 30 липня, повідомляє Лента.ру.

У підбірку Next Movie потрапили як сучасні картини, так і кінокласика. Кадр або сцена з кожного фільму в нарізці супроводжується його назвою. Збірки Next Movie розбиті на два ролики - з 1-го по 5-й сезон і з 6-го по 10-й відповідно. Загальна тривалість роликів склала близько 40 хвилин, що дорівнює по довжині двом серіям «Сімпсонів».

Серед цитованих у «Сімпсонах» - фільми «Зоряні війни», «Хрещений батько», «Термінатор», «Віднесені вітром», «Звуки музики», «Лоуренс Аравійський», «Кінг Конг», «Як Грінч вкрав Різдво», «Касабланка», «Трамвай "Бажання"», «Запаморочення», «Громадянин Кейн», «Психо», «Випускник», «Пролітаючи над гніздом зозулі», «Людина дощу», «Космічна одіссея 2001 року», «Красуня», «Механічний апельсин», «Коханка французького лейтенанта», «Чарівник країни Оз» та інші. До деяких фільмів творці «Сімпсонів» зверталися по кілька разів.

Серіал «Сімпсони» виходить на каналі Fox із 1989 року - на сьогоднішній день було показано 24 сезони. Він є найтривалішим анімаційним серіалом на американському телебаченні, а також найтривалішим американським сіткомом, який досі виходить в ефір. У «Сімпсонах» нерідко з'являються відсилання до масової культури, а також пародії на відомих людей. Автор серіалу - Метт Гронінг.