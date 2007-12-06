Президент відкрив музей «Золоті Ворота» (фото)

Учора в Києві відбулося урочисте відкриття музею «Золоті Ворота».

Як передає кореспондент УНІАН, на церемонії присутні Президент України Віктор ЮЩЕНКО, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, представники КМДА, Міністерства регіонального розвитку і будівництва, а також керівництво Національного заповідника «Софія Київська».

Вперше перед Президентом було відкрито герса (в`їзні ворота), механізм яких був відновлений заводом «Дніпротяжмаш».

В.ЮЩЕНКО привітав присутніх з відновленням національної пам`ятки історії та архітектури.

Глава держави поговорив з майстрами народного промислу, щоб влаштували виставку своїх робіт біля музею.

За даними представників Мінрегіонбуду, для відвідувачів музей відкриється навесні 2008 року.

Зазначимо, орієнтовна вартість реставрації музею «Золоті ворота» в Києві становить 6 млн. грн.

Цього року на реставрацію об`єкту з міського бюджету «Софії Київською» перераховано 2 млн. грн. Всього цього року на реставрацію музею Кабмін виділив 4 млн. 153 тис. грн.

Після реконструкції вхід в музей буде платним.

Довідка УНІАН. Музей «Золоті ворота» - пам`ятник фортифікаційної архітектури Київської Русі (ХI століття), входить до складу Національного заповідника «Софія Київська», а також в список пам`ятників ЮНЕСКО.

Ворота були побудовані в 1037 році як парадний в`їзд до Києва. Автентичні залишки споруди зберігаються під побудованим в 1982 році павільйоном-реконструкцією, який відтворює старовинні в`їзні ворота і церкву Благовіщення.

З 2002 року музей закритий на реставрацію. Проектно-кошторисна документація була розроблена корпорацією «Укрреставрація». У 2002 році на реставрацію музею було виділено 700 тис. грн.