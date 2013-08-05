У Парижі горіла Національна бібліотека

Пожежа, що сталася сьогодні вранці, пошкодила дах Національної бібліотеки в Парижі - одного з найбільших сховищ рідкісних книг і рукописів у світі.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Франс Прес, за словами представника пожежної служби Парижа підполковника Самюеля Бернеса, займання виникло на ділянці даху, де проводилися роботи з видалення протипожежних азбестових плит. У гасінні пожежі брали участь 120 пожежників і 30 одиниць спецтехніки.

Пошкоджено 100 кв. м будівлі, що є частиною архітектурного ансамблю XVII століття. Причини виникнення пожежі з'ясовуються.