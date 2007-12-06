Ентоні Хопкінс відправиться у світове турне як піаніст
14:45, 06 грудня 2007Культура
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Почне з Австралії
|Ентоні Хопкінс
Ідея про турне з`явилася у Хопкінса після того, як він познайомився з Малькомом Люкером (Malcolm Luker), автором саундтрека до останнього фільму актора. Хопкінс і Люкер планують почати турне в Австралії. Актор гратиме на фортепіано у супроводі оркестру і розповідати історії про музику.
У 1991 році Ентоні Хопкінс одержав премію "Оскар" за фільм "Мовчання ягнят". Після цього актор ще тричі був номінований на премію американської кіноакадемії.
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