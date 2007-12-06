Ентоні Хопкінс відправиться у світове турне як піаніст

Британський кіноактор сер Ентоні Хопкінс вирішив зробити перерву в зйомках і відправитися наступного року в світове турне як піаніст.

Ідея про турне з`явилася у Хопкінса після того, як він познайомився з Малькомом Люкером (Malcolm Luker), автором саундтрека до останнього фільму актора. Хопкінс і Люкер планують почати турне в Австралії. Актор гратиме на фортепіано у супроводі оркестру і розповідати історії про музику.

У 1991 році Ентоні Хопкінс одержав премію "Оскар" за фільм "Мовчання ягнят". Після цього актор ще тричі був номінований на премію американської кіноакадемії.

Lenta.ru