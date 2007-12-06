Прокуратура пред`явила звинувачення за нищення історичного валу

Прокуратура Києва внесла міністру культури і туризму та гендиректору "Мистецького Арсеналу" подання про усунення причин та умов, що сприяли руйнуванню культурної пам`ятки "Землянийо вал Успенського бастіону" та відновити її.

Таке рішення було прийнято після закінчення прокуратурою Києва досудового слідства у кримінальній справі, порушеній за фактом руйнування "Земельного валу Успенського бастіону", повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Керівнику дирекції з реконструкції та будівництва держпідприємства "Культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" пред`явлено обвинувачення у скоєнні злочину щодо нищення, руйнування чи псування пам`яток історії або культури.

Також пред`явлено обвинувачення керівнику виробничої дільниці приватного підприємства, яке проводило будівельні роботи на території музейного комплексу за службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Злочинними діями цих керівників було зруйновано історично-культурну пам`ятку, чим державі завдано шкоди у вигляді матеріальних збитків на суму понад півмільйона гривень.

Українська правда