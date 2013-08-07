Ірванець презентує «Вибране за 33 роки»
09:38, 07 серпня 2013Культура
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Зустріч призначає «Купідон»
Підскарбій Бу-Ба-Бу Олександр Ірванець. Фото - Тетяни Давиденко
13 серпня в столичному кнайп-клубі «Купідон» відбудеться презентація книги «Вибране за 33 роки» Олександра Ірванця, що побачила світ у видавництві Laurus.
«Це не просто «Вибране», а «Вибране за 33 роки»! Саме стільки часу Підскарбій «Бу-Ба-Бу» вже пише вірші, які вважає за можливе показати.
У книжці читач знайде як широко відомі, так і маловідомі, і практично невідомі твори.
Переважна більшість із них прозвучать із вуст автора під час презентації.
Місце: кнайп-клуб «Купідон» (вул. Пушкінська 1-3/5)
Час: 13 серпня, 19.00
Вхід вільний
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