Ірванець презентує «Вибране за 33 роки»

Підскарбій Бу-Ба-Бу Олександр Ірванець. Фото - Тетяни Давиденко

13 серпня в столичному кнайп-клубі «Купідон» відбудеться презентація книги «Вибране за 33 роки» Олександра Ірванця, що побачила світ у видавництві Laurus.

«Це не просто «Вибране», а «Вибране за 33 роки»! Саме стільки часу Підскарбій «Бу-Ба-Бу» вже пише вірші, які вважає за можливе показати.

У книжці читач знайде як широко відомі, так і маловідомі, і практично невідомі твори.

Переважна більшість із них прозвучать із вуст автора під час презентації.

Місце: кнайп-клуб «Купідон» (вул. Пушкінська 1-3/5)

Час: 13 серпня, 19.00

Вхід вільний