Компания Ахметова устроит для художников выставку на месте бывшей швейной фабрики

Работа Дмитрия Довганя

Строительная площадка на территории бывшей фабрики «Юность» отдана во владение воспитанникам столичных художественных школ. 8 августа в 19 часов здесь начнет свою работу проект «Лето на Юности», который откроется выставкой «Сами».

«В будущем в квартале «Юность» будет построен полифункциональный культурный центр. Однако мы решили, что площадка может работать уже сегодня. В этом нас убедил фестиваль SPACES «Архитектура общего», организованный в мае Центром современного искусства. Поэтому мы решили подготовить и открыть площадку для проведения культурных мероприятий под названием «Лето на Юности», - говорит Антон Гливинский, директор по связям с общественностью и коммуникациям компании «ЭСТА Холдинг».

Для пятнадцати студентов Художественной школы им. Тараса Шевченко и Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры выставка станет первым выходом на публику.

«Молодые художники сами инициировали выставку, сами выбрали работы, сами подготовили экспозицию, - объясняет название выставки координатор проекта Юлия Филоненко. – Никакого отбора через художественный совет - это эксперимент, лаборатория. Компания «ЭСТА Холдинг» только оказала техническую помощь: предоставила строительную площадку и закупила кисточки, краски, пенопласт, валики, металл, полтонны гипса – все то, что потребовалось для реализации творческой инициативы».

По словам Юлии Филоненко, художественная экспозиция на «Юности» отличается от выставленных на Андреевском спуске работ декоративно-прикладного искусства.

«Художникам от 15 до 22 лет. Но их живопись, графика и скульптура передают очень живой, актуальный и философский взгляд на время, человеческие отношения. Поэтому киевлянам и гостям столицы будет интересно увидеть Андреевский совсем с неожиданного творческого ракурса», - отмечает координатор проекта.

В сентябре выставку молодых скульпторов, графиков и живописцев сменят два образовательных проекта. По словам организаторов, программа «Лета на Юности» пластична, и каждый желающий может предложить проведение своего некоммерческого, общественно полезного или творческого проекта.

Напомним, в апреле 2012 года компания «ЭСТА Холдинг» объявила о строительстве под контролем киевской общественности культурного пространства на месте бывшей швейной фабрики «Юность» по ул. Фроловской. Тогда же владелец группы СКМ Ринат Ахметов заявил, что компания поможет столице в восстановлении Андреевского спуска.