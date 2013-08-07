Компания Ахметова устроит для художников выставку на месте бывшей швейной фабрики
Стартует проект «Лето на Юности»
Работа Дмитрия Довганя
Строительная площадка на территории бывшей фабрики «Юность» отдана во владение воспитанникам столичных художественных школ. 8 августа в 19 часов здесь начнет свою работу проект «Лето на Юности», который откроется выставкой «Сами».
«В будущем в квартале «Юность» будет построен полифункциональный культурный центр. Однако мы решили, что площадка может работать уже сегодня. В этом нас убедил фестиваль SPACES «Архитектура общего», организованный в мае Центром современного искусства. Поэтому мы решили подготовить и открыть площадку для проведения культурных мероприятий под названием «Лето на Юности», - говорит Антон Гливинский, директор по связям с общественностью и коммуникациям компании «ЭСТА Холдинг».
Для пятнадцати студентов Художественной школы им. Тараса Шевченко и Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры выставка станет первым выходом на публику.
«Молодые художники сами инициировали выставку, сами выбрали работы, сами подготовили экспозицию, - объясняет название выставки координатор проекта Юлия Филоненко. – Никакого отбора через художественный совет - это эксперимент, лаборатория. Компания «ЭСТА Холдинг» только оказала техническую помощь: предоставила строительную площадку и закупила кисточки, краски, пенопласт, валики, металл, полтонны гипса – все то, что потребовалось для реализации творческой инициативы».
По словам Юлии Филоненко, художественная экспозиция на «Юности» отличается от выставленных на Андреевском спуске работ декоративно-прикладного искусства.
«Художникам от 15 до 22 лет. Но их живопись, графика и скульптура передают очень живой, актуальный и философский взгляд на время, человеческие отношения. Поэтому киевлянам и гостям столицы будет интересно увидеть Андреевский совсем с неожиданного творческого ракурса», - отмечает координатор проекта.
В сентябре выставку молодых скульпторов, графиков и живописцев сменят два образовательных проекта. По словам организаторов, программа «Лета на Юности» пластична, и каждый желающий может предложить проведение своего некоммерческого, общественно полезного или творческого проекта.
Напомним, в апреле 2012 года компания «ЭСТА Холдинг» объявила о строительстве под контролем киевской общественности культурного пространства на месте бывшей швейной фабрики «Юность» по ул. Фроловской. Тогда же владелец группы СКМ Ринат Ахметов заявил, что компания поможет столице в восстановлении Андреевского спуска.