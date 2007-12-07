”Будинок Мазепи” в Києві не закриється (фото)

Керівник Головного управління культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації Світлана ЗОРІНА спростувала чутки про закриття Музею гетьманства, що розташований на вул. Спаській, 16-Б.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби КМДА.

«Будинок, у якому нині міститься Музей гетьманства, є унікальною пам’яткою цивільної архітектури XVIII століття, що дивом збереглася. Ця споруда, відома як будинок гетьмана Івана Мазепи, знаходиться у задовільному технічному стані і перебуває на балансі музею. Ніяких рішень про її закриття не планувалося», – цитує керівника ГУ культури і мистецтв КМДА прес-служба.

За словами С.ЗОРІНОЇ, з метою збереження культурної пам’ятки щорічно проводяться роботи з її ремонту і реставрації. За період 2006 - 2007 років на оновлення будівлі було витрачено 700 тис. гривень з міського бюджету. Виконано роботи з ремонту даху, гідроізоляції фундаментів, підвалів, відновлено фасади, упорядковано територію музею. До будинку підвели телефонні мережі, відновили теплотрасу, замінили труби водопостачання.

Крім того, будівля оцінена і застрахована, а садиба закріплена за музеєм, – зазначила С.ЗОРІНА.

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