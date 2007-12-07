Де поставити пам`ятник Симону Петлюрі?

Полтавська міськрада не змогла визначитися з місцем розташування в місті пам`ятника главі Української Народної Республіки Симону Петлюрі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міськради Полтави. Pа узгодження місця розташування пам`ятника С.Петлюрі проголосували тільки 19 депутатів з 35, присутніх у залі. «Тільки 19 депутатів з необхідних 26 проголосували за прийняття пропозиції про узгодження місця розташування пам`ятника за основу. Проти проголосували 11 депутатів і 9 утрималися. Таким чином, рішення не було прийняте. Мер Полтави Андрій МАТКОВСЬКИЙ від голосування утримався, мотивувавши це бажанням не чинити тиску на депутатський корпус», – йдеться в повідомленні прес-служби міськради. «Громадськість ще не готова до ухвалення такого рішення, – прокоментував А.МАТКОВСЬКИЙ. – Таке процентне співвідношення відповідає соціологічному опитуванню, яке проводилося серед жителів міста».

Варіантів місця для пам`ятника було кілька: по вул. Сковороди, біля Полтавської аграрної академії, на вулиці Зигіна і біля Держархіву.

Симон Петлюра народився в Полтаві в 1879 році. Під час громадянської війни в Росії був головним отаманом Української народної республіки (УНР). У 1919 році очолив УНР. У 1920 році, після численних поразок від Червоної Армії, яких зазнали українські війська, емігрував до Польщі. У 1926 році був застрелений в Парижі.