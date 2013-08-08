У центрі Львова знайшли унікальну 500-літню писанку (фото)

Фото: прес-служба НДЦ "Рятівна археологічна служба"

У центрі Львова під час вибору водозбірника на вулиці Шевській археологи знайшли унікальну 500-літню писанку.

Як повідомили УНІАН у науково-дослідному центрі Інституту археології НАН України, знахідку виявили на глибині 5,5 метрів у водозбірнику, який датують XV- XVI ст.

За словами молодшого наукового співробітника НДЦ «Рятівна археологічна служба» Інституту археології НАН України Остапа Лазурка, раніше львівським археологам не вдавалось знайти таких давніх писанок на шкарлупі.

"Раніше знаходили давньоруські писанки ХІІ-ХІІІ ст., зокрема в місті Жидачеві на Львівщині та у Хрінниках на Волині, але вони були керамічними. Ця ж писанка зроблена на шкарлупі, ймовірно, гусячого яйця. І вона дуже добре збереглась – приблизно на 80-90%", - розповів Лазурко.

Науковці припускають, що це може бути найдавніша така писанка не лише у Львові, але й в Україні. Після опрацювання та консервації знахідки, вирішуватимуть, у який музей передати цей цінний артефакт.