13-14 грудня в Ужгороді пройде ярмарок „Книжковий Миколай”

13-14 грудня в Ужгороді пройде шостий ярмарок „Книжковий Миколай”.

Як повідомив УНІАН організатор ярмарку Олександр ГАВРОШ, як і минулорічний, нинішній ярмарок проводитиметься в спорткомплексі "Юність", де в холі розташовуватимуться стенди, а в шаховому клубі відбуватимуться презентації. Ярмаркові акції відбуватимуться також в університеті, бібліотеках, галереях і навіть школах Ужгорода. Як також повідомив О.ГАВРОШ, серед цьогорічних гостей “Книжкового Миколая” чимало добре знаних авторів – Марія МАТІОС, Володимир ЄШКІЛЄВ, Юрко ІЗДРИК, Мар’яна САВКА, Ірен РОЗДОБУДЬКО, Леся ВОРОНИНА, Костянтин РОДИК, Галина РОДІНА. А також молодих авторів – Богдана МАТІЯШ, Остап СЛИВИНСЬКИЙ, Павло КОРОБЧУК та інші.

Новинкою ярмарку стане визначення трьох кращих сільських бібліотек, яким буде подаровано комплект книжок та комп’ютер з принтером. Уперше відбудеться і "Битва поетів", в якій візьмуть участь молоді автори. Ужгородський “Книжковий Миколай" - це ще й активна виставкова діяльність. Так, цього разу планується проведення декількох виставок, в тому числі виставки книжкової ілюстрації студентів Української Академії друкарства та ретровиставки "Перші періодичні видання на Закарпатті".