Дует Milos став переможцем конкурсу «Обкладинка року»

Обкладинка одного з українських глянцевих журналів, яку прикрашають учасниці дуету Milos, перемогла на міжнародному конкурсі «Обкладинка року» в номінації «Співаюча Обкладинка», який проходив у Москві.

Премію "Співаюча обкладинка" отримали Катя Кирпач, Оксана Бризгалова, а також головний редактор видання, яке перемогло, Тетяна Краєва.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі дуету Milos.

«Не дивлячись на всі складнощі перельоту, ми були дуже раді усвідомлювати, що ми представляємо Україну. І вдвічі приємно, що ми єдині, хто виступив з двома композиціями, а не з однією, як це прийнято на конкурсі. І це при тому, що в концерті брало участь багато зірок російської естради такі як Сергій Лазарев, Катя Лель та інші. Ми впевнені, що конкурс має великі перспективи, і з нашою участю ми постараємося розширити його географію, привертаючи все більше українських учасників», - зазначила учасниця дуету Оксана Бризгалова.

За її словами, Milos був єдиним номінантом з України.

Як відомо, дует Milos мав велику популярність на конкурсі і дівчата одержали багато принадних пропозицій вже в той же вечір на афтерпаті в ресторані «Поверх», на Тверській. Тому можна чекати, що Milos відтепер буде частим гостем російської сцени.

***Конкурс «Обкладинка року» вперше пройшов в Росії в 2000 році за підтримки ЮНЕСКО. Зараз він проходить також під патронажем Міністерства культури і масових комунікацій РФ. Премія вручається в наступних номінаціях: "Суспільно-політичні і ділові видання", "Світ жінки: сім`я, мода, краса, хобі", "Чоловіки і їх захоплення", "розважально-пізнавальні видання", "Архітектура, дизайн, нерухомість, ландшафт", "Активний відпочинок, подорожі і спорт", "Молодіжні видання", "Дитячі видання", "Спеціалізовані видання", "Газетні видання", "Кращий веб-сайт". Також проходить нагородження в спецномінаціях: "Прем`єра року", "Ювілей", "Життя в стилі Люкс", "Харизма в бізнесі", "Подія року", "Зірка на обкладинці", "Відкриття Року", "Бізнес-Леді", "Співаюча Обкладинка" і т.д.