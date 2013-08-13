У Києві відкриється виставка Івана Марчука

22 серпня о 18.00 у Музейно-виставковому центрі «Музей історії Києва» (вул. Богдана Хмельницького, 7) відкриється виставка живопису Івана Марчука «Нерозгадані тайни».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, впродовж місяця кияни та гості столиці зможуть побачити майже 60 картин майстра.

Експозиція складатиметься з декількох окремих розділів, які яскраво ілюструють творчі періоди художника.

*** Іван Марчук – один з найвідоміших художників світу. Він увійшов до британського рейтингу «100 геніїв сучасності». Міжнародна академія сучасного мистецтва у Римі прийняла Марчука до лав «Золотої гільдії» та обрала почесним членом наукової ради академії. До «Золотої гільдії» входить лише 51 художник.

Народний художник України, лауреат Національної премії України імені Шевченка Іван Марчук народився у 1936 році в селі Москалівка на Тернопільщині. Навчався у Львові в училищі прикладного мистецтва імені Труша та у Інституті прикладного мистецтва. Тривалий час жив і працював в Австралії, Канаді, США, у 2001 році повернувся в Україну, зараз живе у столиці.