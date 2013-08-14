«Жадан і Собаки» з концертом «Як я провів це літо» в Києві

30 серпня до Києва завітає Сергій Жадан із гуртом «Собаки в космосі».

У столичному арт-пабі «Бочка» (вул. Верхній Вал, 22) відбудеться концерт харківського панк-ска-проекту «Жадан і Собаки» під символічною назваою «Як я провів це літо».

Після тривалої перерви музиканти зіграють старі та нові речі, а також поділяться творчими планами й іншими корисними препаратами, - зазначили в оргкомітеті.