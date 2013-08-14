«Жадан і Собаки» з концертом «Як я провів це літо» в Києві
17:09, 14 серпня 2013Культура
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Старі та нові речі
30 серпня до Києва завітає Сергій Жадан із гуртом «Собаки в космосі».
У столичному арт-пабі «Бочка» (вул. Верхній Вал, 22) відбудеться концерт харківського панк-ска-проекту «Жадан і Собаки» під символічною назваою «Як я провів це літо».
Після тривалої перерви музиканти зіграють старі та нові речі, а також поділяться творчими планами й іншими корисними препаратами, - зазначили в оргкомітеті.
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