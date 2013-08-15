У Львові відкриють пам’ятник Ігорю Білозіру

Ігоря Білозіра вбили в 2000 році

У Львові 19 серпня відбудеться низка заходів присвячених пам’яті композитора Ігоря Білозіра.

Як повідомили УНІАН у департаменті з питань культури, національностей та релігій ОДА, 19 cерпня о 14.00 у музеї-заповіднику “Личаківський цвинтар” розпочнеться церемонія відкриття та освячення пам’ятника на могилі композитора Ігоря Білозіра. Участь у церемонії візьмуть керівництво обласної державної адміністрації, родина композитора, представники громадськості, близькі та друзі композитора, а також жителі Львова.

Львівська державна академічна чоловіча хорова капелла “Дударик” вшанує пам’ять композитора виконанням духовно-хорових музичних творів.

Пам’ятник створено скульпторами Андрієм та Володимиром Сухорськими, архітектор – Костянтин Малярчук.

Також 19 серпня, у приміщенні Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької відбудеться концерт «Слід на землі», присвячений пам’яті Ігора Білозіра. Пісні композитора виконуватимуть ВІА «Ватра», «Вартові», Ніна та Антоніна Матвієнко, Мар‘ян Шуневич, Оксана Білозір.