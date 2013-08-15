Горобчук, Коробчук і Коцарев видадуть ЦІЛОДОБОВО-2

Фото О. Кузьмука з сайту www.artvertep.dp.ua

У вересні вийдуть три книги поетів-двотисячників - «Мерехтіло» Павла Коробчука, «Котра година» Олега Коцарева і «Етика любові, естетика смерті» Богдана-Олега Горобчука під загальною ідеєю «ЦІЛОДОБОВО-2».

Про це УНІАН повідомив один із учасників проекту Павло Коробчук.

Другий спільний проект трьох поетів-двохтисячників планує реалізувати видавництво «Електрокнига». За словами Коробчука, частину накладу усіх трьох книг видадуть друком, а частину будуть реалізовувати у електронному вигляді.

Як відомо, перший проект «ЦІЛОДОБОВО!» побачив світ у 2007 році й став помітним явищем так званого "двотисячництва".