Ані Лорак стала голосом програми з усиновлення фонду Ахметова

Народна артистка України Ані Лорак стала голосом програми з усиновлення «Сирітству - ні!» Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України». Про це УНІАН повідомили у фонді Ахметова.

За словами Ані Лорак, вона підтримала програму «Сирітству - ні!» Тому, що вважає кожна дитина-сирота має жити в сім'ї.

«Чужих дітей не буває. Безумовно, пісня «Я з тобою», яку я виконала, говорить про те, що кожна дитина повинна бути в сім'ї. «Я з тобою» - це заклик, що ніхто не самотній у цьому світі! Потрібно просто озирнутися і поділитися своєю любов'ю, своїм теплом. Хочеться, щоб всі дітки знайшли свій будинок. І я сподіваюся, ця пісня, яка сьогодні придбала вже нове значення, допоможе багатьом дітям здобути сім'ї », - зазначила Ані Лорак.

На церемонії відкриття відкриття шостого Міжнародного конкурсу молодих виконавців «Дитяча нова хвиля 2013» в Артеку, Ані Лорак виконала пісню «Я з тобою», яку співачка присвятила всім дітям, зокрема і дітям-сирота. Під час номера на екранах демонстрували фотографії дітей, які перебувають в і в інтернатах, і в сім'ях, сумні і веселі, на самоті і з новими батьками, фотоколажі з братиками і сестричками.

На думку керівника програми «Сирітству-ні» фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Дар'ї Касьянової, співпраця з співачкою буде вдалим і приверне увагу до проблем дітей-сиріт людей, які приймають рішення, тих, хто замислюється про усиновлення, і всіх небайдужих.

«Фонд збирає навколо себе однодумців в усіх напрямках. І ми раді, що у програми «Сирітству-ні» сьогодні з'явився такий сильний «голос», посол доброї волі, як Ані Лорак. З цього року вона починає разом з нами боротися за права дітей мати сім'ю. Крім того, що Ані прекрасна, улюблена багатьма співачка, вона ще мама і як ніхто інший розуміє, що найважливіше для дитини - щаслива сім'я. З цією метою ми також розробляємо концепцію всеукраїнської інформаційної кампанії на підтримку Всеукраїнського порталу національного усиновлення www.sirotstvy.net, - зазначила Касянова.

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Благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» третій рік поспіль виступає соціальним партнером конкурс «Дитяча нова хвиля» (в рамках програми фонду «Сирітству - ні»). Мета програми - зробити все, щоб дитина жила й виховувалася з батьками - надається допомога сім'ям, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, щоб запобігти соціальному сирітству, а якщо гостей з рідними батьками неможливо, то дитині шукають нову родину шляхом усиновлення, влаштування в прийомну сім'ю або в дитячий будинок сімейного типу, під опіку.