На території Софії Київської почалися розкопки давнього храму

На території Національного заповідника Софія Київська розпочалися археологічні дослідження, які мають розвитковий характер та визначать площу розкопок на наступний рік, повідомляє прес-служба заповідника. «Для досліджень закладено три шурфи, - розповів завідувач сектором археологічних досліджень заповідника Тимур Бобровський, - в одному шурфі вже відкрито залишки храму 11 століття (деякі з дослідників вважають, що це той самий згадуваний у літописах першохрам святой Ірини), але більш глибокі дослідження будуть наступного року». Другий шурф розроблено для дослідження культурного шару садиби Софійського собору.

Вчений повідомив, що такі розкопки, як мають на меті вивчення території садиби у минулі роки дали можливість знайти залишки давньоруської лазні 12 століття, фрагмент стародавньої огорожі монастиря. Раніше на території садиби собору археологи розкопали фундаменти келій 17 століття, їхні повторні дослідження, які проводяться сьогодні, на думку дослідника, дозволять знайти входи до підземельних споруд, господарських льохів садиби Софійського собору.

Дослідження проводяться спільною експедицією Національного Заповідника Софія Київська та Інституту Археології НАН України.