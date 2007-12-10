Сьогодні у Швеції та Норвегії вручатимуть Нобелівські премії

У столицях Швеції та Норвегії сьогодні відбудуться церемонії вручення Нобелівських премій.

Восьмеро лауреатів цьогорічних премій: у галузі фізіології та медицини, фізики, хімії, економіки та літератури отримають у Стокгольмі з рук короля Швеції Карла ХVІ Густава почесний диплом, медаль і грошовий чек, передає ICTV.

Між тим Нобелівську премію миру в присутності норвезького монарха Гаральда V вручать у міській ратуші Осло. Цю премію розділять ООНівська Міжурядова група експертів зі змін клімату та екс-віце-президент Сполучених Штатів Альберт ГОР.

Імена лауреатів оголосили ще у жовтні. А саму премію вручають у день пам‘яті мільйонера і філантропа Альфреда Нобеля, який помер 10 грудня 1896 року.