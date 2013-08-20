В Одесі відбудеться V Вишиванковий фестиваль.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомила голова оргкомітету фестивалю Наталія Мажарова.

Фестиваль проходитиме 23-26 серпня на Приморському бульварі, біля пам'ятника Дюку де Рішельє.

За словами Мажарової, виходячи з того, що нинішнього року відзначається 22 роки Незалежності України, у рамках фестивалю заплановано 22 заходи.

У їх числі - показ колекцій сучасного одягу з етнічними мотивами, акція «Наша стрічка», в рамках якої активісти роздадуть перехожим 20 тис. жовто-блакитних стрічок, а також - флешмоб «Якір – серце України». Під час флешмобу на Потьомкінських сходах буде складено жовто-синій логотип Одеси.

Крім того, відбудуться велопробіг центральними вулицями міста, конкурс з поїдання вареників на швидкість, винесення 10-килограмового короваю, конкурс «Сімейна кухня» серед сімей - на краще приготування національної страви.

Як повідомив заступник голови оргкомітету Кирило Філімонов, 24 серпня на Потьомкінських сходах одесити і гості міста, одягнені у вишиванки, узявшись за руки, утворюють живий ланцюг. У 2010 році він об'єднав 229 осіб, у 2011 році — 584, у 2012 році — 852. Нинішнього року організатори сподіваються встановити новий рекорд України - зібрати до 1,5 тис. осіб.

Філімонов додав, що напередодні, 23 серпня, на Потьомкінських сходах розтягнуть 22-метровий прапор України.

«Кожний метр символізує один рік Незалежності», - сказав він.