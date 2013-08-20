Роман Забужко потрапив до півфіналу премії «Анґелус»

19 серпня Анджей Завада член журі літературної премії "Ангелус" оголосив список із 14 книг, які потрапили в півфінал. Від України до цієї стадії пробився роман "Музей покинутих секретів" Оксани Забужко. Про це повідомляє Gazeta.ua.

Організатором і засновником премії "Ангелус" є польське місто Вроцлав. Вона присуджується щорічно за найкращу прозову книжку польською мовою. На конкурс журі відібрало роботи понад 40 авторів. Переможець отримає 150 тис. злотих. Результати оголосять 16 жовтня.

Нагадаємо, що лауреатом першої премії "Ангелус" у 2006 році став Юрій Андрухович із романом "12 обручів". У 2012-му році "Ангелус" отримав Міленко Єрговіч. Серед фіналістів минулого року був і Андрій Бондар з книгою "Historie ważne i nieważne", яка побачила світ 2011 у Вроцлаві.