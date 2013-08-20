Дрезденську галерею поповнив «Білий монах»

Фото з Вікіпедії

У німецьких художніх зібраннях англійський живопис XVIII століття представлений досить обмежено. Тому придбання полотна Річарда Уїлсона називають великою удачею.

Галерея старих майстрів у Дрездені, або просто Дрезденська картинна галерея, поповнилася новим експонатом. Це полотно "The White Monk" ("Білий монах") видатного британського художника, майстра пейзажного живопису Річарда Уїлсона (1714-1782), твори якого в німецьких зібраннях поки що велика рідкість.

Як повідомляє dw.de. з посиланням на інформаційне агентство dpa, написану маслом приблизно в 1762 році картину, розміри якої становлять 57 на 72 сантиметри, вдалося викупити у приватного власника на аукціоні в Лондоні.

Директор Дрезденської галереї Бернхард Маац назвав придбання "щасливим випадком". "Понад рік пішов у нас на пошуки картини, яка давала глибше і диференційованіше уявлення про англійський живопис XVIII століття", - цитує німецького вченого-мистецтвознавця dpa.