Переможницею російської «Фабрики зірок» стала українка (фото)

У неділю в Росії пройшов фінал сьомої «Фабрики зірок». На те, що перше місце займе 20-річна українка Настя Приходько, мало хто сподівався.

Перемогу передрікали або дуету ВІС, або Марку Тішману. Але перемогла «темна конячка» Приходько. Марк зайняв друге місце, а третє поділили групи Інь-ян і ВІС.

На фінальному концерті «Фабрики» продюсерам проекту вдалося зібрати найзоряніших представників російської естради.

Алла Пугачова з Крістіною Орбакайте виконали пісню з продовження кінофільму «Іронія долі». Максим Галкін виступав разом з Приходько і радів її маленьким перемогам, як своїм. Гарік Сукачов теж не приховував свого захоплення українкою. Співак признався, що темпераментна дівчина нагадує його в молодості.

Переможцям дісталися серйозні призи. Насті – кольє з 70 діамантами, Марку – поїздка до Лос-Анджелеса на церемонію Grammy в якості гостя, а групам ВІС і Інь-ян - зйомка кліпу і запис альбому.

Настя Приходько закінчила Київське вище музичне училище імені Глієра. Чотири роки тому пробувалася на кастинг у ВІА Гру, але невдало.

Сегодня