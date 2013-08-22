Композитор Ігор Крутой напише пісню про дітей і родину для Ані Лорак

У міжнародному дитячому таборі «Артек» завершився шостий конкурс молодих виконавців «Дитяча нова хвиля - 2013», який відбувався у Криму з 18 по 20 серпня.

Як повідомили УНІАН у Благодійному фонді Ріната Ахметова "Розвиток України", перше місце посіла 12-річна українка Софія Тарасова, вихованка Продюсерського центру «Paradiz».

Іншою важливою новиною конкурсу стало те, що народна артистка України Ані Лорак буде голосом програми «Сирітству - ні» фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» на підтримку національного усиновлення.

Співачка сама виховувалася в інтернаті і вважає, що «кожна дитина повинна жити в сім'ї - чужих дітей не буває! Хочеться, щоб всі дітки знайшли свій будинок. Тому я підтримала програму фонду Ріната Ахметова», - сказала Ані Лорак, присвячуючи всім дітям пісню «Я з тобою».

Проте вже в кінці цього року співачка виконає нову пісню, присвячену родині, дітям, на музику Ігоря Крутого. На слова оголошено конкурс (умови на http://www.sirotstvy.net/ua/anonce/1099.html), який триватиме ще до 10 вересня 2013 року. Переможець конкурсу поїде на «Дитячу нову хвилю - 2014».

Нагадаємо, протягом трьох останніх років в «Артеку» акцентують увагу на важливості сімейних цінностей і батьківського тепла для кожної дитини, розповідаючи про проблему дітей-сиріт і про роботу Всеукраїнського порталу національного усиновлення «Сирітству-ні» (www.sirotstvy.net).

Ведучий конкурсу Домінік Джокер навіть підрахував, що за весь час роботи порталу в українські сім'ї потрапило майже 6000 дітей, а це на 2000 більше, ніж співак оголошував торік. Самі організатори ж вважають, що навіть якщо одна дитина завдяки цій інформаційній кампанії знайшла своїх нових маму й тата, то це вже велика перемога.