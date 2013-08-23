Піджак Джона Леннона продали за 7 тисяч фунтів

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Піджак учасника гурту The Beatles Джона Леннона був проданий на аукціоні за £7 тис., пише The Daily Express.

Жінка, яка його купила, побажала залишитися невідомою, - зазначає Газета.ру. Вона повідомила, що це подарунок її чоловікові на день народження. Відомо, що це не перша річ музикантів ліверпульської групи, яку вона купує: колекція її родини вже досить велика.

Бірюзовий піджак належав Джону Леннону приблизно наприкінці 1960-х. Він залишив його у своєму англійському будинку, коли переїжджав до Америки в 1971 році. Його речі розбирала Джо Джо Джонс, добра подруга Леннона. Джонс була особистим помічником групи The Beatles і працювала з ними до кінця кар'єри. У 1970-х вона подарувала куртку своєму другові Ентоні Годдарту на день народження.