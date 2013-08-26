Найбільше грошей серед знаменитостей цього року заробила Мадонна

Американська співачка Мадонна очолила рейтинг найбільш високооплачуваних знаменитостей 2013 року за версією журналу Forbes.

Як передає РІА «Новости» з посиланням на повідомлення, опубліковане на сайті журналу, в період з червня 2012 року по червень 2013 року співачка заробила 125 мільйонів доларів.

Торік перший рядок рейтингу зайняла американська телеведуча, продюсер і громадський діяч Опра Уїнфрі, чий статок журнал оцінив у 165 мільйонів доларів.

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Другим у списку журналу виявився сценарист, продюсер і режисер Стівен Спілберг з 100 мільйонами доларів. Торік його статок оцінювався в 130 мільйонів доларів.