14 грудня Черновецький відкриє свою фотовиставку

Виставка фоторобіт київського мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО відкриється 14 грудня у столичній галереї мистецтв „Лавра”.

Як повідомляє радіо “Київ”, кияни матимуть змогу переглянути більш ніж 60 пейзажних робіт, які міський голова створював протягом десяти років.

Головна ідея виставки під назвою „Рівновага” – показати глядачеві єднання з природою. Окрім цього, 14 грудня пройде аукціон фоторобіт, і кошти, отримані від продажу, передадуть малозабезпеченим людям.