14 грудня Черновецький відкриє свою фотовиставку
18:54, 10 грудня 2007Культура
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Ідея виставки – показати єднання з природою
Виставка фоторобіт київського мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО відкриється 14 грудня у столичній галереї мистецтв „Лавра”.
Як повідомляє радіо “Київ”, кияни матимуть змогу переглянути більш ніж 60 пейзажних робіт, які міський голова створював протягом десяти років.
Головна ідея виставки під назвою „Рівновага” – показати глядачеві єднання з природою. Окрім цього, 14 грудня пройде аукціон фоторобіт, і кошти, отримані від продажу, передадуть малозабезпеченим людям.
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