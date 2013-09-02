«Летучий Голландец» отправится покорять Одессу, Львов и Киев

Опера Рихарда Вагнера «Летучий голландец», в конце прошлого года поставленная в донецком театре «Донбасс Опера», в сентябре отправится в гастрольный тур. Гастроли пройдут в Одессе, Львове и Киеве.

На подготовку к постановке «Летучего Голландца» в Донецке ушло почти два года. Классическую романтическую оперу в трактовке немецкого режиссера Мары Курочки исполнил творческий коллектив из Украины, Германии, Австрии и России, тщательно разучив оригинальный нотный материал. Специально к постановке были пошиты сотни исторически достоверных костюмов, изготовлены огромные декорации. Солисты и хор поют на немецком языке, а синхронный перевод арий на украинский язык транслируются на видеосуфлере, установленном над сценой.

Семь спектаклей «Летучего Голландца» в «Донбасс Опере» прошли с аншлагом.

«Я уверен, что «Летучий голландец» станет сюрпризом для поклонников оперы не только в Украине, но и в Европе, потому что и на родине Вагнера не многие театры, зная сложность этого произведения, решаются ставить его у себя на сцене», — говорит художественный руководитель «Донбасс Опера» Вадим Писарев.

Первыми трагическую историю любви Сенты и Голландца в трех действиях увидят одесситы. Многотонный двухуровневый помост с мачтой, огромный косой парус, массивный якорь, мультимедийные проекции плывущего корабля, бушующего моря и подводного мира, труппа из 300 человек предстанут перед ценителями оперного искусства 6 и 7 сентября.

После Одессы труппа и внушительных размеров декорации отправятся во Львов, где спектакль покажут 12 и 13 сентября.

Завершится гастрольный тур «Летучего Голландца», приуроченный к празднованию 200-летию со дня рождения Рихарда Вагнера, 27 и 28 сентября спектаклями в Национальной опере в Киеве.

Проект был поддержан посольством ФРГ в Украине, а его главным меценатом (включая гастрольный тур) выступила финансово-промышленная группа СКМ Рината Ахметова.

«Мы хотим, чтобы благодаря таким проектам опера в Украине развивалась. И чтобы сами украинцы гордились своей оперой, а мир знал и уважал Украину как страну, в которой ценят, поддерживают и развивают искусство», - говорит Наталья Емченко, директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ.