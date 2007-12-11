У Польщі відкрився фестиваль української культури

У польському місті Вроцлав сьогодні розпочинається фестиваль української культури «Ukraina Viva!».

Як передає кореспондент УНІАН, фестиваль, який вже всьоме організовує Колегіум Східної Європи ім. Яна Новака-Єжьоранського у Вроцлаві, триватиме до 14 грудня.

Організатор заходу, голова Колегіуму Ян Анджей ДОМБРОВСЬКИЙ повідомив, що «дні української культури розпочнуться з виняткової двогодинної, одноразової голограмної виставки найкращих пам’яток українського мистецтва «Золото України».

У тривимірних проекціях можна буде побачити зроблені із золота прикраси, ритуальний посуд та барельєфи, візантійські оздоби VII-VIII ст.ст., ювелірні вироби часів Київської Русі, а також найдавніші коштовності, зроблені у V столітті до н.е.

11 грудня відбудеться концерт львівського співака, поета та перекладача Віктора МОРОЗОВА «Тільки у Львові» та зустріч із професором українського походження Богданом ОСАДЧУКОМ на тему «Що далі із Україною?».

На 12 грудня заплановано зустріч вроцлавської громадськості з поетом, драматургом та прозаїком з Коростеня Олександром КОРОТКО, концерт лемківських пісень та коляд «Серце Бескиду» за участі Юлії ДОШНОЇ та фольклорний концерт гурту «Очеретяний кіт» із Вінниці.

В останній день фестивалю «Ukraina Viva!», 13 грудня, за сприяння київської галереї «Ірена» відбудеться виставка «Сучасне українське мистецтво», на якій буде представлено 15 полотен та 6 скульптур молодих українських митців, а також концерт гурту «Колос» із Торчина.

Головна мета проведення фестивалю – презентація сучасного українського мистецтва та культури на найвищому рівні.